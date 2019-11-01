Белорусский рубль среди лидеров на постсоветском пространстве по укреплению к доллару

Белорусская национальная валюта находится среди лидеров на территории бывшего СССР по укреплению к доллару.

Как ранее сообщалось, официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе-октябре 2019 года снизился на 4,88% (с 2,1598 до 2,0544 рубля).

По информации БелаПАН, проведшего сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2018 года и 31 октября 2019 года, это третий показатель на территории экс-СССР.

Абсолютным лидером является Украина — доллар подешевел на 9,73% (с 27,688264 до 24,995421 гривны). На втором месте находится Россия — 8,06% (с 69,4706 до 63,8734 рубля).

В пятерку, кроме Беларуси, также вошли Армения: минус 1,58% (с 483,75 до 476,10 драма) и Кыргызстан — минус 0,06% (с 69,85 до 69,8068 сома).

Курс доллара не изменился в Азербайджане (1,7 маната) и Туркменистане (3,5 маната).

В Казахстане он вырос на 1,13% (с 384,20 до 388,54 тенге), в Молдове — на 2,28% (с 17,1427 до 17,5329 лея), Латвии, Литве и Эстонии — на 2,64% (с 0,8734 до 0,8965 евро), Таджикистане — на 2,83% (с 9,4296 до 9,6960 сомони), Грузии — на 10,71% (с 2,6766 до 2,9632 лари), Узбекистане — на 13,48% (с 8.339,55 до 9.463,37 сума).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты за десять месяцев 2019 года не изменился (16,1 рубля).

В октябре доллар подешевел в России (на 0,84%), Беларуси (на 0,96%), Молдове (на 1,13%), Латвии, Литве и Эстонии (на 2,38%).

В Азербайджане и Туркменистане курс не изменился.

Американская валюта подорожала в Армении (на 0,03%), Таджикистане (на 0,09%), Кыргызстане (на 0,15%), Казахстане (на 0,23%), Грузии (на 0,27%), Узбекистане (на 0,41%) и Украине (на 3,79%).

По итогам 2018 года Беларусь заняла третье место на территории бывшего СССР по темпам роста официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).