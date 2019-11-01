ГАИ продолжает проведение смецмероприятий

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Госавтоинспекция продолжает следить за безопасностью на дорогах Беларуси.

Фото УГАИ Гродненской области

Экипажи ДПС используют при патрулировании все возможные способы контроля, а также дежурят на участках, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

Как и прежде, повышенное внимание уделяется соблюдению водителями разрешенных скоростных режимов.

На дорогах выставлены дополнительные датчики контроля скорости.

В частности, на Гродненщине они будут находиться в следующих местах:

  • Гродно (улица Тавлая);
  • трасса М-6 Минск — Гродно — граница Польши (в Щучинском районе);
  • дорога Р-11 Поречаны — Несвиж (в Кореличском районе);
  • трасса М-6 Минск — Гродно (подъезд к Гродно в Гродненском районе);
  • дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь (в Гродненском районе).

Naviny.by ранее сообщали, что Госавтоинспекция Минска каждый день выставляет радары.


ГАИ выступила с предупреждением

На территориях Гомельской и Могилевской областей до конца этой недели будут проводиться спецмероприятия.

Кроме этого, в Гомельской области с 28 октября по 3 ноября пройдет спецмероприятие «Стоп-парковка!», которое будет направлено на привлечение внимания «к актуальной проблеме нецелевого использования парковочных мест для инвалидов».

Как напомнили в ГАИ, согласно ч. 2 ст. 18.22 КоАП, водители, не по правилам припарковавшие свое авто, наказываются штрафом в размере двух базовых величин.

А в Могилевской области, в целях предупреждения ДТП с участием детей, в преддверии осенних каникул (с 28 октября по 3 ноября) пройдет «Неделя детской безопасности».
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Тэги: ГАИ

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