Повторение антирекорда: букмекеры уверены, что «Металлург» обыграет «Динамо-Минск»
Букмекеры считают, что сегодня вечером минское «Динамо» повторит антирекорд своих выступлений в регулярных чемпионатах КХЛ — десять поражений подряд.
Встреча на «Металлург-Арене» начнется в 17:00 по минскому времени.
Хозяева, имея в своем активе 25 очков после 24 матчей, занимают 8-е место в Восточной конференции, гости на 11-м месте в Западной конференции — 17 (22).
Букмекеры явным фаворитом предстоящего противостояния называют «Металлург»:
- победа российского клуба — 1.45;
- ничья — 4.75;
- победа белорусского клуба — 6.15.
Напомним, 15 сентября на «Минск-Арене» победу праздновали «зубры» — 3:2.
Читайте также:
- «Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров
- Вудкрофт: за последние годы игроки привыкли проигрывать, стали равнодушными
- После разгрома от «Торпедо» Вудкрофт обрушился с гневной критикой на динамовцев