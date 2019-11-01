Повторение антирекорда: букмекеры уверены, что «Металлург» обыграет «Динамо-Минск»

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Букмекеры считают, что сегодня вечером минское «Динамо» повторит антирекорд своих выступлений в регулярных чемпионатах КХЛ — десять поражений подряд.

Фото hcdinamo.by

Встреча на «Металлург-Арене» начнется в 17:00 по минскому времени.

Хозяева, имея в своем активе 25 очков после 24 матчей, занимают 8-е место в Восточной конференции, гости на 11-м месте в Западной конференции — 17 (22).

Букмекеры явным фаворитом предстоящего противостояния называют «Металлург»:

  • победа  российского клуба — 1.45;
  • ничья — 4.75;
  • победа белорусского клуба — 6.15.

Напомним, 15 сентября на «Минск-Арене» победу праздновали «зубры» — 3:2.

 

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Тэги: КХЛ ХК Динамо-Минск-КХЛ

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