Фермер: белорусы завалили Россию дешевой фуа-гра
По мнению российского фермера Дмитрия Климова, белорусы мешают россиянам поставить на поток производство фуа-гра.
Поставки деликатеса в Россию с августа прошлого года находятся под запретом. Некоторые российские фермеры наладили свое производство, пишет
Однако себестоимость оказалась слишком высокой, да и «братья-белорусы» демпингуют на рынке.
«У нас рынок наводнен белорусской фуа-гра, которая очень сильно опустила цены, — рассказывает Климов. — Мы вообще не занимаемся продажей, а используем только для себя все. Поэтому держим по 25 уток, которые закармливаются за раз».
А вот у белорусских производителей, по его словам, система налажена в промышленном масштабе — закармливается по 1,5 тысячи уток или гусей».
Поэтому, считает он, «у нас все равно затратная часть будет больше, чем у той же белорусской фуа-гра». Фермер считает, что, исходя из этого, престижные рестораны будут экономить и закупать белорусскую продукцию.