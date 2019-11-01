Фермер: белорусы завалили Россию дешевой фуа-гра

По мнению российского фермера Дмитрия Климова, белорусы мешают россиянам поставить на поток производство фуа-гра.

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Поставки деликатеса в Россию с августа прошлого года находятся под запретом. Некоторые российские фермеры наладили свое производство, пишет bfm.ru . К примеру, жители Подмосковья Дмитрий Климов и Андрей Куспиц узнали о производстве от своего французского коллеги.

Однако себестоимость оказалась слишком высокой, да и «братья-белорусы» демпингуют на рынке.

«У нас рынок наводнен белорусской фуа-гра, которая очень сильно опустила цены, — рассказывает Климов. — Мы вообще не занимаемся продажей, а используем только для себя все. Поэтому держим по 25 уток, которые закармливаются за раз».

А вот у белорусских производителей, по его словам, система налажена в промышленном масштабе — закармливается по 1,5 тысячи уток или гусей».

Поэтому, считает он, «у нас все равно затратная часть будет больше, чем у той же белорусской фуа-гра». Фермер считает, что, исходя из этого, престижные рестораны будут экономить и закупать белорусскую продукцию.