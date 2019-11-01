Сотрудники ГАИ открыли огонь по «Форду», а остановив, разбили стекло

С применением табельного оружия сотрудниками Госавтоинспекции был задержан в Добруше пьяный водитель.

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Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, инцидент произошел накануне днем.

Увидев на дороге виляющий из стороны в сторону «Форд Мондео», экипаж ДПС подал сигнал об остановке. Однако водитель предпринял попытку скрыться.

Во время преследования «беглец» совершал опасные маневры, создавая аварийные ситуации. Через некоторое время сотрудники ГАИ смогли заблокировать нарушителя. На требование выйти из машины, но едва не сбил инспектора.

Поэтому было принято решение применить табельное оружие. При стрельбе было пробито одно из колес. «После остановки водитель заблокировал двери и отказался выходить. Разбив стекло задней двери, инспекторы его задержали», — отметила Чемоданова.

По предварительным данным, «причиной неадекватного поведения 57-летнего мужчины было желание избежать наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало наличие 1,6 промилле спирта в парах выдыхаемого им воздуха».