Наркоделец из России пытался перевезти через Беларусь более 290 кг гашиша

Сотрудники таможенного контроля пункта пропуска «Котловка» обнаружили в автомобиле россиянина тайник, в котором хранилось более 290 кг гашиша.

Всего таможенники изъяли у 46-летнего гражданина РФ, который направлялся из Литвы в Беларусь, 3012 плиток гашиша. Наркотики он собирался реализовывать в России, сообщает СК РБ.

Наркодельцу предъявлено обвинение в совершении незаконного с целью сбыта приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в крупном размере, совершенные группой лиц (ч. 3 ст. 328 УК РБ), а также в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 328-1 УК РБ).