Видеофакт. Украинец спрятал в автомобиле более 1500 рыболовных снастей для продажи
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Сотрудники таможенного контроля задержали в пункте пропуска «Новая Рудня» мужчину, следовавшего на «Опеле» из Украины.
В тайниках под приборной панелью и над перчаточным ящиком автомобиля были спрятаны более 1,5 тысячи единиц рыболовных снастей,
При дальнейшем досмотре таможенники извлекли упаковки и свертки, в которых находилось около 6 кг рыболовных крючков и воблеров. 53-летний мужчина признался, что рыболовные снасти он приобрел для дальнейшей продажи.
Общая стоимость сокрытого товара составила более 7000 рублей.