Видеофакт. Украинец спрятал в автомобиле более 1500 рыболовных снастей для продажи

Сотрудники таможенного контроля задержали в пункте пропуска «Новая Рудня» мужчину, следовавшего на «Опеле» из Украины.

В тайниках под приборной панелью и над перчаточным ящиком автомобиля были спрятаны более 1,5 тысячи единиц рыболовных снастей, сообщает Гомельская таможня.

При дальнейшем досмотре таможенники извлекли упаковки и свертки, в которых находилось около 6 кг рыболовных крючков и воблеров. 53-летний мужчина признался, что рыболовные снасти он приобрел для дальнейшей продажи.

Общая стоимость сокрытого товара составила более 7000 рублей.