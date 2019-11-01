Кассир платного туалета украла деньги и драгоценности у посетительницы

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44-летняя кассир общественного туалета в Витебске похитила деньги и драгоценности посетительницы, а затем спрятала их в цветочный горшок.

Витебчанка забыла на умывальнике в платном туалете кошелек, в котором были 140 рублей, золотые серьги и кулон на 450 рублей. Когда она вернулась за своим имуществом, кассир вернула портмоне, но там уже не было ни денег, ни драгоценностей. При этом кассир отрицала причастность к воровству. Женщина обратилась в милицию.

Сотрудники милиции просмотрели записи камер видеонаблюдения. На видео было зафиксировано, что кассир забирает содержимое кошелька и отлучается в служебное помещение, сообщает МВД Беларуси.

При осмотре комнаты и драгоценности, и деньги оперативники нашли в цветочном горшке, который женщина спрятала под стул. Кассир призналась, что сначала хранила все при себе, а когда узнала о намерении женщины обратиться в милицию, решила перепрятать украденное.

В отношении сотрудницы общественного туалета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ (кража). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.

 
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Тэги: кража Город: Витебск

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