Соболенко и Мертенс вновь проиграли на итоговом турнире ВТА

Белорусско-бельгийский дуэт Арина Соболенко/Элизе Мертенс потерпел второе поражение в рамках парных соревнований на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (ВТА).

Сегодня они были слабее венгерско-французского тандема Тимеа Бабош/Кристина Младенович — 6:4, 2:6, 5:10.

Таким образом, Бабош и Младенович вышли в полуфинал с первого места.

Напомним, в первом матче Соболенко и Мертенс уступили Анне-Лене Грёнефельд (Германия)/ Деми Шуурс (Нидерланды) — 5:7, 6:1, 7:10, а во втором взяли верх над тайваньским дуэтом Чань Латиша/Чань Хаочин — 7:6 (7:5), 6:4.