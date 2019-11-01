Соболенко и Мертенс вновь проиграли на итоговом турнире ВТА

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Белорусско-бельгийский дуэт Арина Соболенко/Элизе Мертенс потерпел второе поражение в рамках парных соревнований на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (ВТА).

Сегодня они были слабее венгерско-французского тандема Тимеа Бабош/Кристина Младенович — 6:4, 2:6, 5:10.

Таким образом, Бабош и Младенович вышли в полуфинал с первого места.

Напомним, в первом матче Соболенко и Мертенс уступили Анне-Лене Грёнефельд (Германия)/ Деми Шуурс (Нидерланды) — 5:7, 6:1, 7:10, а во втором взяли верх над тайваньским дуэтом Чань Латиша/Чань Хаочин — 7:6 (7:5), 6:4.
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Тэги: теннис Персона: Арина Соболенко Элизе Мертенс Тимеа Бабош Кристина Младенович

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