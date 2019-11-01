На выходных в Беларуси будут повышенные курсы доллара и евро

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На последних торгах недели американская и европейская валюты продемонстрировали рост. Об этом свидетельствуют данные БВФБ.


Белорусский рубль среди лидеров на постсоветском пространстве по укреплению к доллару

Так, доллар укрепился на 0,0022 пункта (+0,11%) — 2,0539 белорусского рубля, а евро на 0,0018 пункта (+0,08%) — 2,2916 белорусского рубля.

А вот российская валюта сегодня потеряла 0,0051 пункта (-0,16%) — 3,2094 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что средний курс доллара за десять месяцев этого года снизился на 5,55% (с 2,1730 до 2,0524 белорусского рубля).

Как отмечал старший аналитик «Альпари» Вадима Иосуба, в скором времени курс доллара по отношению к белорусскому рублю ожидают изменения.
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