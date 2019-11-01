В Соснах открылся противоминный центр армии Беларуси

1 ноября в микрорайоне Сосны начал работу противоминный центр ВС Беларуси. Созданное подразделение позволит «качественно готовить специалистов как в интересах белорусской армии, так и, при необходимости, для других государств», сообщил министр обороны Андрей Равков.

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По словам министра, в центре будут обучать обезвреживанию и уничтожению всех видов боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств с учетом опыта последних вооруженных конфликтов, сообщает БелаПАН .

Глава ведомства подчеркнул, что для снижения нагрузки на бюджет Минобороны максимально сокращает запасы неприменяемого вооружения, военной техники и военно-технического имущества. Так, по его словам, в 2019 году уже утилизировано почти 5000 единиц вооружения и военной техники и около 6000 тонн боеприпасов.