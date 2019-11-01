Пресс-служба Лукашенко о его визите в ОАЭ сообщила лишь на второй день

Пресс-служба президента 1 ноября опубликовала первые снимки нахождения Александра Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах.

Встреча с с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном

В Абу-Даби президент Беларуси улетел еще утром 31 октября. Как сообщает пресс-служба, Лукашенко проведет переговоры с руководством и бизнесом ОАЭ.

Отмечается, что кроме вопросов расширения торговли между нашими странами планируется обсудить и развитие инвестиционного сотрудничества.

В состав белорусской делегации вошел и старший сын президента, его помощник по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко.

О планах посетить ОАЭ Лукашенко рассказал журналистам 30 октября во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Он отметил, что не единожды бывал в этой стране и «в выстраивании отношений с этим регионом есть свои особенности».

Например, там предпочитают работать не по государственной линии, а через членов семьи, хоть в Беларуси это и не принято. «Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут», — сказал глава государства.

Фото пресс-службы президента Беларуси