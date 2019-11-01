Посольства Израиля возобновили работу. Однако борьба не закончена

Сотрудники дипломатических учреждений Израиля прекратили забастовку и возобновили работу по всему миру. Однако сотрудники дипмиссий заявляют, что «борьба еще не закончилась».

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В Facebook-аккаунте посольства Израиля в Украине сообщается : «Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена ​​по решению суда. В пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу посольства на постоянной основе». Аналогичные сообщения размещены в аккаунтах социальных сетей и других израильских дипмиссий.

Израильский суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение забастовки в посольствах и консульствах. Постановление будет действовать 25 дней. Это время дается МИДу и Минфину Израиля для урегулирования спорных вопросов, сообщает ctv.by .

Как сообщали Naviny.by, посольства и консульства Израиля по всему миру прекратили работу в связи с тем, что Министерство финансов Израиля сократило расходы на содержание диппредставительств, в нарушение заключенных ранее договоренностей. Договоренности касались выплат, покрывающих большой спектр расходов: от проведения мероприятий до транспортных.

Сообщалось, что из-за нарушения договоренностей сотрудникам консульств и посольств придется погасить «тысячи долларов задолженностей».