Противник аккумуляторного завода лишен регистрации кандидатом в депутаты

Противник строительства аккумуляторного завода Владимир Мороз лишен регистрации кандидатом в депутаты.

Владимир Мороз / Фото: ex-press.by

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, являющийся доверенным лицом кандидата, такое решение было единогласно принято 1 ноября членами избирательной комиссии Брестского-Пограничного округа № 4, где Мороз был зарегистрирован кандидатом в депутаты Палаты представителей от ОГП.

«Мороза лишили регистрации кандидатом в депутаты за то, что кем-то в Бресте были расклеены агитационные листовки якобы от Мороза в неустановленных для этого местах. Эти фальшивки напечатаны на принтере на белой бумаге без выходных данных, — дополнил Кисляк. — Все печатные агитационные материалы нашего кандидата, образцы которых мы передали в избирком, отпечатаны только на желтой бумаге, чтобы исключить подделку. При этом председатель избиркома продемонстрировала фальшивые листовки и отказалась показать настоящие».

По словам Кисляка, также избирком придрался к предвыборной программе Мороза за то, что он критиковал действующую власть. А именно к фразе: «Мы столкнулись с коррупцией, молчанием чиновников, с вольной трактовкой законов, милицейским беспределом и полным отсутствием справедливого суда».

«Это решение избиркома неправомерно, и Мороз будет его обжаловать, — отметил Кисляк. — Наш кандидат не нарушил ни одну из статей Избирательного кодекса. Власти просто испугались поддержки избирателями нашего кандидата, а также митинга, который запланирован им на 3 ноября».

Первые предвыборные агитационные пикеты Мороз провел 31 октября. Как сообщил Кисляк, в горисполком подано уведомление о проведении с 31 октября по 16 ноября ежедневных предвыборных пикетов Мороза (на 12 площадках), а 3 ноября — тематического агитационного митинга против аккумуляторного завода (у Дворца культуры профсоюзов).

Александр Лукашенко во время встречи со студентами и преподавателями Академии управления при президенте 18 октября подверг критике противников строительства аккумуляторного завода за участие в выборах депутатов Палаты представителей: «Им пофиг этот аккумуляторный завод, они завтра готовы свинтить в Минск и здесь шататься по этой улице и тихонько себя вести или же гвалтом кричать уже на минских площадях. Им для этого надо было».