Каллаур: разговоры о единой валюте с Россией несут опасность

Председатель правления Национального банка Павел Каллаур ответил на вопрос журналистов о возможности перехода на единую валюту Беларуси и России.

По его словам, «различные разговоры будоражат общественность, формируют повышенные инфляционные и девальвационные ожидания. Для такого рода высказываний никаких оснований нет».

Каллаур рассказал, что на этой неделе Нацбанк Беларуси обсуждал с другими центробанками стран ЕАЭС концепцию формирования общего финансового рынка. Однако речь не шла о каких-то наднациональных валютах.

Между тем председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне на пресс-конференции заявила, что тема создания единой валюты на территории Беларуси и России обсуждается, но такие дискуссии находятся «в очень начальной стадии».

«У нас в союзном договоре речь шла о возможном переходе и к единой валюте. Но еще раз: мы только в начальной стадии обсуждения, и, конечно, пока речи не идет о том, чтобы распространять это на другие страны ЕАЭС», — сообщила она.

В свою очередь заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, отвечая в июле на вопросы БелаПАН, косвенно подтвердил журналистам, что вопрос с Россией о создании единой валюты обсуждается.

«Вопросы могут обсуждаться любые, но это не означает, что завтра мы введем единую валюту», — подчеркнул Калечиц.

Белорусская сторона, добавил он, исходит из того, что создание единой валюты является венцом интеграционных отношений.

«Мы считаем, и об этом говорит опыт Европейского союза, что введение единой валюты является завершающим этапом интеграции, когда созданы все необходимые экономические условия, в том числе равные условия для субъектов хозяйствования. Любая единая валюта, чтобы отвечала интересам всех стран, должна основываться на равных правах и возможностях центральных банков в отношении денежно-кредитной политики», — сказал Калечиц.