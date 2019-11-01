Платежный сервис Apple Pay начнет работу в Беларуси в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы в Беларуси начнет работу платежный сервис Apple Pay. Запустить сервис собирается ряд белорусских банков.

Фото pixabay.com

Предположительно, запуск состоится до конца года. «Я думаю, что это произойдет в течение месяца или двух месяцев. Если вдруг это не произойдет до конца этого года, то, думаю, февраль 2020 года — это крайний срок», — отметила руководитель проектов Apple Premium Reseller по СНГ Надежда Дамарад.

Она отметила, что ожидавшийся в конце октября старт проекта в Беларуси отложен в связи с техническими моментами, возможно, с необходимостью дополнительного тестирования каким-либо из банков.

По мнению представителей бренда, запуск платежного сервиса вызовет увеличение продаж устройств компании.

«Экспертно могу сказать, что увеличение продаж iPhone при запуске Apple Pay может составить порядка 15%, может даже больше», — отметила Надежда Дамарад.

Apple Pay — система мобильных платежей и электронный кошелек от корпорации Apple. Данной технологией могут воспользоваться обладатели айфонов, айпадов и часов Apple. Платежная система основана на базе бесконтактной технологии Near Field Communications (NFC).