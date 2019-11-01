Какая погода будет на выходных

Погода в Беларуси в предстоящие субботу и воскресенье будет существенно отличаться.

По прогнозам синоптиков, второго ноября территория страны окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления (только ночью в северо-восточных, а днем в западных районах скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов).

Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков (только ночью на северо-востоке, а днем местами на Брестчине и Гродненщине ожидаются дождь, а местами мокрый снег).

Ночью и утром сгустится туман (объявлен желтый уровень). Ветер южный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый.

Температура воздуха:

минимальная ночью -3..+2°С (на юго-востоке до -5°С);

максимальная днем +3..+9°С.

Атмосферное давление будет падать.

В воскресенье заметно потеплеет. Погоду в стране обусловит фронтальный раздел и теплые воздушные массы, перемещающиеся с Западной Европы.

В Белгидромете ожидают облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром в большинстве районов, днем местами пройдут дожди (в ночные часы по востоку не исключен мокрый снег).

Ветер южный умеренный, ночью и утром местами сильный порывистый.

Температура воздуха: