Минские «хрущевки» будут активнее ремонтировать

В ГО «Минское городское жилищное хозяйство» изменили алгоритм постановки жилых зданий на капремонт.

Ранее во всех районах ремонтировали одинаковое количество домов: к примеру, 2,5 % жилфонда, и этот показатель равномерно распределялся по всем районам. Это приводило к тому, что в одном районе в список на капремонт включали дома 1980-х годов постройки, а в другом еще работали с домами 1950-х.

«Теперь план формируется с учетом срока эксплуатации зданий, то есть в одном районе будут ремонтировать больше жилья, в другом меньше», — пояснил главный инженер организации Владимир Лебедь, передает агентство «Минск-Новости» .

Жилье будут ремонтировать кварталами: по 5-6 домов. Вслед за капремонтом проведут благоустройство дворов.