«Нет Союзному государству!» Оппозиционеры пикетируют посольство России в Минске

Возле российского посольства в Минске проходит пикет оппозиционных кандидатов в депутаты против интеграции с Россией.

Акцию организовали в рамках предвыборной кампании кандидата в депутаты от ОГП и сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольги Ковальковой.

По ее словам, пикет проходит под лозунгом «За вашу и нашу свободу». Его участники выступают против интеграции с Россией. «Беларусь и Россия должны быть независимыми демократическими странами», — считает Ковалькова.

Также в ходе пикета кандидат продолжает собирать подписи о расторжении договора о создании Союзного государства, поскольку считает, что он не отвечает интересам Беларуси.

«Мы хотим поддерживать хорошие отношения со всеми соседями, но решение о важных вопросах должны принимать граждане, а не Кремль и лично Лукашенко», — заявила она.

На пикете присутствуют около 10 человек, в том числе оппозиционные кандидаты в депутаты Андрей Шемятовец, Петр Поправко и Игорь Лобков. В пикете участвуют сопредседатель БХД Виталий Рымашевский и председатель ОГП Николай Козлов.

«Суверенитет и независимость — это главные ценности Беларуси, то что мы должны отстаивать любой ценой. Поползновения с интеграцией — не что иное, как постепенное удушение Беларуси. И попытка присоединить ее к России, чтобы продлить царствование Путина. Это неприемлемо и унизительно», — заявил Козлов.

Также поблизости проходит еще один пикет против интеграции с Россией, организованный гражданской инициативой «Европейская Беларусь». В нем участвуют не менее пяти человек. Активист кампании Максим Винярский периодически выкрикивает: «Нет интеграции с Российской Федерацией».