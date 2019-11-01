Верховный суд России запретил движение «За права человека»

Правозащитное движение Льва Пономарева ликвидировали из-за закона об иностранных агентах.

Соответствующее решение принял Верховный суд РФ, удовлетворив тем самым иск Минюста, передает «МБХ медиа» .

Согласно принятому постановлению, само движение и его структурные подразделения будут ликвидированы, а информацию о них удалят из единого реестра юридических лиц.

Сам Пономарев, комментируя решение суда о ликвидации правозащитного движения, заявил, что оно наносит ущерб российскому государству как члену ООН.