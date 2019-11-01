Верховный суд России запретил движение «За права человека»

/ Мир
Просмотров: 84

Правозащитное движение Льва Пономарева ликвидировали из-за закона об иностранных агентах.


Российского правозащитника оштрафовали по закону об «иностранных агентах»

Соответствующее решение принял Верховный суд РФ, удовлетворив тем самым иск Минюста, передает «МБХ медиа».

Согласно принятому постановлению, само движение и его структурные подразделения будут ликвидированы, а информацию о них удалят из единого реестра юридических лиц.

Сам Пономарев, комментируя решение суда о ликвидации правозащитного движения, заявил, что оно наносит ущерб российскому государству как члену ООН.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: За права человека правозащитники Персона: Лев Пономарев Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Правозащитники провели в Минске тестовый пикет

Правозащитники провели в Минске тестовый пикет

Журналистом года правозащитники назвали главного редактора БелаПАН

Журналистом года правозащитники назвали главного редактора БелаПАН

Беларусь возглавляет Глобальный индекс рабства среди европейских стран

Беларусь возглавляет Глобальный индекс рабства среди европейских стран

Елена Тонкачева вернулась в Беларусь после трех лет высылки

Елена Тонкачева вернулась в Беларусь после трех лет высылки