Новая обязанность по согласованию документов появилась у проектировщиков

C 1 ноября вступил в силу обновленный технический кодекс устоявшейся практики (ТКП) по проектной документации.

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Эксперты юридической компании Legaltax , комментируя новый документ для Naviny.by, напомнили, что с 1 октября сметная документация в Беларуси стала обязательной частью проектной документации, причем независимо от источника финансирования строительства объекта.

Ранее разработка сметной документации была обязательна для объектов бюджетного финансирования или по заданию заказчика.

С 1 ноября из ТКП удалены положения, которые дублируют другие акты законодательства.

Так, исключены положения, которые указывали, в каких случаях не требовалось вносить изменения в проектную документацию.

Порядок внесения изменений будет регулироваться теперь только положением о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации, утвержденным постановлением № 1476 Совета министров от 8 октября 2008 года.

Также с 1 ноября обоснованные отступления от требований технических нормативных правовых актов, которые связаны с техрегламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», допускаются только в случаях, предусмотренных законодательными актами, после согласования с госорганами. До этого было необходимо только согласование — оговорки о закреплении случаев отступлений в актах не было.

Более того, теперь будет нужно согласовать с органами госнадзора компенсирующие мероприятия, вызванные такими изменениями.