Новая обязанность по согласованию документов появилась у проектировщиков
C 1 ноября вступил в силу обновленный технический кодекс устоявшейся практики (ТКП) по проектной документации.
Эксперты юридической компании
Ранее разработка сметной документации была обязательна для объектов бюджетного финансирования или по заданию заказчика.
С 1 ноября из ТКП удалены положения, которые дублируют другие акты законодательства.
Так, исключены положения, которые указывали, в каких случаях не требовалось вносить изменения в проектную документацию.
Порядок внесения изменений будет регулироваться теперь только положением о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации, утвержденным постановлением № 1476 Совета министров от 8 октября 2008 года.
Также с 1 ноября обоснованные отступления от требований технических нормативных правовых актов, которые связаны с техрегламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», допускаются только в случаях, предусмотренных законодательными актами, после согласования с госорганами. До этого было необходимо только согласование — оговорки о закреплении случаев отступлений в актах не было.
Более того, теперь будет нужно согласовать с органами госнадзора компенсирующие мероприятия, вызванные такими изменениями.