Лукашенко утвердил прогноз развития экономики на 2020 год

Ключевыми показателями эффективности работы правительства на грядущий год являются рост ВВП на 2,8%, экспорта товаров и услуг — на 3,6, реальных располагаемых денежных доходов населения — на 2,4.

Президент подписал указы № 401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» и № 402 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год», сообщает его пресс-служба.

Кроме того, Совету министров и Национальному банку поручено утвердить план дополнительных мер для роста экономики, в частности для повышения производительности труда, создания благоприятных условий работы инвесторов, снижения контролирующего и административного давления на экономические субъекты, задействования неиспользованных резервов экономического роста.

Монетарная политика в 2020 году будет направлена на стабилизацию инфляции на уровне не более 5% (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года).

Обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Нацбанком в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения. Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне.

Национальный банк продолжит проводить курсовую политику в режиме плавающего курса. В рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного таргетирования предусмотрены мероприятия, направленные на снижение степени участия регулятора в торгах на внутреннем валютном рынке. Нацбанк будет проводить операции по покупке иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов при устойчивом превышении ее предложения над спросом на внутреннем валютном рынке.

Для сохранения финансовой стабильности будет продолжена работа по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, обеспечению безопасного функционирования банков, небанковских финансовых организаций, ОАО «Банк развития», а также эффективной работы платежной системы.

Решению задачи обеспечения ценовой и финансовой стабильности будет способствовать диверсификация и укрепление структуры финансового рынка, в том числе развитие его небанковского сегмента, девалютизация.

Коммуникационная политика Национального банка будет направлена на повышение открытости и прозрачности проводимой в Беларуси денежно-кредитной политики.