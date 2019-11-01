Глава МИД Латвии запретил Лепсу въезд в страну и сорвал ему концерт

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил Григория Лепса в черный список. Российский певец не сможет попасть на свой февральский концерт в Риге.

Решение было принято на основании оценки органов безопасности и второй части 61 статьи «Закона об иммиграции», написал Ринкевич в своем Twitter.

Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс критиковал министра внутренних дел Сандиса Гиргенса за то, что тот не включил Лепса в черный список, а наоборот, посетил его концерт в Юрмале.

В Латвии иностранцев в «черный список» могут включить два министра: главы МИДа и МВД. При этом решение министра внутренних дел можно оспорить в суде, а решение министра иностранных дел — нет.

Ранее Литва запретила Лепсу въезжать на свою территориию.

Министерство финансов США заявляло, что Григорий Лепсверидзе связан с преступным синдикатом «Братский круг». Лепс мог быть курьером в этой мафиозной структуре. Профилем деятельности группировки следователи назвали отмывание денег и торговлю наркотиками. Хотя сам певец отрицает свою связь с мафией, на многих видеозаписях и фотографиях видно, как он встречается с лидерами преступной группировки и выступает на их юбилеях.