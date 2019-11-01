Гендиректору Большого театра Владимиру Гридюшко не продлили контракт

Его прощальное письмо появилось на сайте коллектива.

«С гордостью и уверенностью могу сказать, что сегодня Большой театр Беларуси — театр высочайшего уровня, получивший широкое признание зрителей, уважение и авторитет в международном театральном сообществе. И это заслуга каждого работника театра: артистов, сотрудников художественно-постановочной службы, административно-управленческого персонала и других подразделений. Ведь в нашем деле нет второстепенных профессий — все они одинаково важны и нужны. Спасибо вам, коллеги, за то, что всегда были рядом со мной», — написал директор театра.

Владимир Гридюшко родился в 1958 году. Являлся секретаря ЦК ЛКСМ БССР, возглавлял пионерскую организацию. С 1992 по 2001 возглавлял ОО «Белорусский фонд социальной поддержки детей и подростков «Мы-детям». В 2001-2003 годах работал советником посольства Беларуси в Болгарии. В 2003-2009 годах являлся заместителем Министра культуры. С 2009 года являлся генеральным директором Национального театра оперы и балета.