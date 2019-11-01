Украинец забрал рюкзак россиянина, забытый на вокзале в Гродно

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Житель России забыл на раковине в туалете рюкзак с личными вещами и деньгами, чем воспользовался вор.

Фото: УГКСЭ по Гродненской области

По информации УВД Гродненского облисполкома, в портфеле находились 200 долларов, 18 тысяч российских рублей, наушники для мобильного телефона, портативное зарядное устройство и документы. Все это досталось гражданину Украины, проживающему в Беларуси. Его обнаружили благодаря записи с камеры видеонаблюдения и оставленной им пустой бутылке от водки с отпечатками пальцев.

Задержанным оказался мужчина 1981 года рождения. Часть украденных денег он потратил. С его слов, похищенное он намеревался вернуть владельцу после того, как заработает деньги, ведь благодаря  документам ему был известен адрес проживания потерпевшего.
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Тэги: кража Украина-Россия Город: Гродно

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