Минфин: не надо клеймить себя позором — госсектор ежегодно приносит около 800 млн долларов
Ежегодные доходы бюджета Беларуси от работы госсектора составляют около 800 млн долларов, заявил министр финансов Максим Ермолович на полях «Кастрычніцкага эканамічнага форума».
«Нужно перестать клеймить себя позором, что у нас есть госсектор. Этот сектор приносит ежегодно 1,6 млрд рублей, или около 800 млн долларов, в госбюджет в виде дивидендов», — отметил Ермолович.
Министр финансов отметил, что призывы о необходимости реформ в неэффективном госсекторе «сильно преувеличены». По его словам, сегодня на первое место выходят демографические вызовы, а именно — недостаток рабочей силы, сообщает
«Сейчас страны тонут в борьбе за рабочую силу. Меняются подходы к миграционной политике. Поэтому основная задача в том, чтобы в рамках экономической системы существующими или даже сокращающимися трудовыми ресурсами делать больше ВВП», — подчеркнул Максим Ермолович.
По его мнению, для решения задачи необходимы новые технологии и инвестиции. «Для решения этой задачи и должна выстраиваться реформа госпредприятий. Мы должны сделать их рыночно ориентированными и привлечь инвестора с его технологиями и возможностями. К сожалению, собственные ресурсы малых стран не могут быстро генерировать технологии. Сегодня любая технология требует миллиардных затрат», — заметил министр финансов.
Он добавил, что в текущих условиях остается надеяться на приход стратегических инвесторов в традиционные отрасли. А чтобы такие инвесторы приходили, по словам Максима Ермоловича, должна быть соответствующая рыночная и институциональная среда.