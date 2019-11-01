Минская школьница не вернулась домой после занятий

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Сотрудники уголовного розыска ищут 12-летнюю Александру Якубовскую.

По информации ГУВД Мингорисполкома, девочка живет на улице Леси Украинки. Днем 1 ноября она вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Разыскиваемая имеет худощавое телосложение, круглое лицо, длинные темно-русые волосы. На ней были темно-синяя куртка, черные джинсы, черный джемпер с изображением сердца.

Возможных свидетелей просят звонить в милицию: 8033-901−99−40, 8017-288−02−02, 102.
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Тэги: розыск пропажа девочки поиски пропавшей школьницы Персона: Александра Якубовская Город: Минск

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