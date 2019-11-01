Фотофакт. В Старом Гродно достраивают здание вместо снесенного в советские годы

Бизнесмен Станислав Семашко за полгода почти достроил новый объект в центре Гродно, который может стать торговым центром.

Новое здание возвели с нуля. Оно появилось на пустыре напротив тюрьмы, рядом с местом, где в советские годы стояло похожее здание. Землю под строительство бизнесмен купил за 255 тысяч долларов в конце 2018 года, а к работам он приступил в середине мая, сообщает hrodna.life .

В прошлом году в преддверии годовщины Октябрьской революции в центре Гродно бизнесмен открыл свой новый торгово-гостиничный комплекс, который перестроил за три года из заброшенного аварийного здания. Оба объекта находятся рядом.

Новое здание Семашко планирует открыть к концу 2019 года, но полная сдача пройдет в феврале 2020 года.