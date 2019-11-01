Фотофакт. В Старом Гродно достраивают здание вместо снесенного в советские годы

/ Общество
Просмотров: 195

Бизнесмен Станислав Семашко за полгода почти достроил новый объект в центре Гродно, который может стать торговым центром.

Новое здание возвели с нуля. Оно появилось на  пустыре напротив тюрьмы, рядом с местом, где в советские годы стояло похожее здание. Землю под строительство бизнесмен купил за 255 тысяч долларов в конце 2018 года, а к работам он приступил в середине мая, сообщает hrodna.life.

В прошлом году в преддверии годовщины Октябрьской революции в центре Гродно бизнесмен открыл свой новый торгово-гостиничный комплекс, который перестроил за три года из заброшенного аварийного здания. Оба объекта находятся рядом.

Новое здание Семашко планирует открыть к концу 2019 года, но полная сдача пройдет в феврале 2020 года.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: старый Гродно строительство Персона: Станислав Семашко Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Белорусские строители разбегаются кто куда из-за низкой зарплаты

Белорусские строители разбегаются кто куда из-за низкой зарплаты

Прибыль белорусского строительного гиганта приблизилась к нулю

Прибыль белорусского строительного гиганта приблизилась к нулю

«Мы ушли на Запад, они остались на Востоке». Литовцы о работе в Беларуси

«Мы ушли на Запад, они остались на Востоке». Литовцы о работе в Беларуси

Государство само подталкивает стройорганизации к серым схемам

Государство само подталкивает стройорганизации к серым схемам