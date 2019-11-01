Внучка Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

Внучка Роберта Кеннеди, брата убитого экс-президента США Джона Кеннеди Сирша Кеннеди-Хилл умерла от случайной передозировки наркотиками.

У девушки обнаружили в организме метадон, диазепам, нордиазепам, флуоксетин, норфлуоксетин и этанол. Об этом сказано в ее свидетельстве о смерти, передает CNN .

Сирша Кеннеди-Хилл скончалась 1 августа 2019 года в семейном поместье клана Кеннеди в Хайаннисе, штат Массачусетс.

Роберт Кеннеди был убит в Лос-Анджелесе в 1968 году. Его брата, президента США Джона Кеннеди, убили в Далласе в 1963 году. Двое из сыновей Роберта и Этель Кеннеди умерли молодыми — 28-летний Дэвид скончался от передозировки наркотиков в 1984 году, а 39-летний Майкл погиб в 1997 году.