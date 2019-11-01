Президент Узбекистана принял Сергея Румаса

Премьер-министр Беларуси прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Накануне он провел переговоры с руководством Узбекистана.

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«Основополагающим документом между Беларусью и Узбекистаном в торгово-экономической сфере является утвержденная главами правительств дорожная карта, в которую вошли более 150 мероприятий по развитию сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, строительстве, транспорте, образовании и других сферах. Необходимо отметить, что треть запланированных нами мероприятий уже выполнена», — сказал Румас.

Глава правительства отметил, что достигнутый уровень белорусско-узбекских отношений, особенно в торгово-экономической сфере, соответствует стратегическим интересам двух стран.

Шавкат Мирзиёев в свою очередь отметил, что благодаря доверительному диалогу на высшем уровне отношения между Беларусью и Узбекистаном вышли на принципиально новый уровень, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2018 году составил 157,4 млн долларов (+20,2% к уровню 2017-го). В январе-августе 2019 года товарооборот уже более 150 млн долларов (+37,1% к уровню соответствующего периода предыдущего).