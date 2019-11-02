Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
Надо пережить один день — с воскресенья станет заметно теплее. Такой прогноз погоды на эти выходные сделал Белгидромет.
По прогнозам синоптиков, в субботу погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.
Ожидается ветреная погода. Существенных осадков не прогнозируется. Утром в восточных районах слабый туман. Ветер южный порывистый, местами сильный порывистый (с рекомендациями спасателей можно ознакомиться здесь).
Максимально воздух в середине дня прогреется до +4..+10°С.
В столице без дождей. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром -1..+1°С;
- днем +5..+7°С;
- вечером +3..+5°С.
Напомним, из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень).