Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

/ Общество
Просмотров: 25

Надо пережить один день — с воскресенья станет заметно теплее. Такой прогноз погоды на эти выходные сделал Белгидромет.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, в субботу погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.

Ожидается ветреная погода. Существенных осадков не прогнозируется. Утром в восточных районах слабый туман. Ветер южный порывистый, местами сильный порывистый (с рекомендациями спасателей можно ознакомиться здесь).

Максимально воздух в середине дня прогреется до +4..+10°С.

В столице без дождей. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром -1..+1°С;
  • днем +5..+7°С;
  • вечером +3..+5°С.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском