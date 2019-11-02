Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

Надо пережить один день — с воскресенья станет заметно теплее. Такой прогноз погоды на эти выходные сделал Белгидромет.

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По прогнозам синоптиков, в субботу погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.

Ожидается ветреная погода. Существенных осадков не прогнозируется. Утром в восточных районах слабый туман. Ветер южный порывистый, местами сильный порывистый (с рекомендациями спасателей можно ознакомиться здесь).

Максимально воздух в середине дня прогреется до +4..+10°С.

В столице без дождей. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром -1..+1°С;

днем +5..+7°С;

вечером +3..+5°С.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень).