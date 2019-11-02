Народу необязательно знать о доходах чиновников, — считает депутат парламента

Баллотирующаяся на новый срок депутат Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак не считает обязательной публикацию деклараций чиновников о доходах.

«Я считаю, что это правильно, что мы заполняем декларации. Мы их сдаем, нас проверяют, поэтому необязательно их публиковать. Тогда надо публиковать декларации всех», — заявила Макарина-Кибак на теледебатах с другими кандидатами в депутаты от минского Грушевского избирательного округа № 98. Запись дебатов была показана 1 ноября на телеканале «Беларусь 3».

Вопрос о публикации деклараций задала Алана Гебремариам, баллотирующаяся от Белорусской социал-демократической Громады активистка неформального «Молодежного блока».

На последовавший за ответом вопрос: «То есть народ не должен знать, сколько зарабатывают и что имеют люди, которые работают для них?» — депутат и кандидат в депутаты заявила: «А вы считаете, что у нас очень высокая заработная плата, у чиновников, что вас так волнует вопрос? Я так не считаю».

По мнению Гебремариам, «это должно быть открытым для общества, как во всех прогрессивных европейских странах».

«А оно открыто. Все об этом знают. Я так считаю, такое мое мнение», — ответила Макарина-Кибак.

23 мая нынешнего года генеральный прокурор Александр Конюк сообщил, что его ведомство предлагает публиковать декларации о доходах госслужащих — министров, чиновников областного и районного уровней (за исключением персональных данных).

В апреле 2015 года Конюк заявлял, что публиковать декларации чиновников о доходах и имуществе нет необходимости. «Зачем это делать? Удовлетворять обывательский интерес о том, у кого что есть? Мне также кажется, что это не совсем этично», — сказал Конюк. Кроме того, по его словам, публикация деклараций может стать наводкой для преступников.

В июле 2014 года Александр Лукашенко заявил, что «народ должен знать, как живут чиновники и их родственники, откуда деньги и собственность у этих людей».

Выборы в ПП НС пройдут 17 ноября.