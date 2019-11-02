Под Пинском «ГАЗель» насмерть сбила молодую девушку

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем в Пинском районе.


ГАИ продолжает проведение спецмероприятий

По информации региональной Госавтоинспекции, ЧП произошло на дороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. Предварительно установлено, что 18-летнюю пинчанку, которая на 89-километре (выезд из Пинска) переходила дорогу в неположенном месте, сбила «ГАЗель» под управлением 53-летнего жителя Ивацевичского района.

Девушка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась.
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Тэги: ДТП Город: Пинск

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