Под Пинском «ГАЗель» насмерть сбила молодую девушку

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем в Пинском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, ЧП произошло на дороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. Предварительно установлено, что 18-летнюю пинчанку, которая на 89-километре (выезд из Пинска) переходила дорогу в неположенном месте, сбила «ГАЗель» под управлением 53-летнего жителя Ивацевичского района.

Девушка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась.