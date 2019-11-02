ГАИ десять дней будет проводить спецмероприятие

Привлечение внимания автовладельцев к поддержанию личного транспорта в технически исправном состоянии — главная задача проведение Госавтоинспекцией спецмероприятия.

Как сообщается, с первого ноября сотрудники ГАИ Могилевской области начали в усиленном режиме «проверять автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении».

По словам официального представителя региональной ГАИ Евгения Жилинского, мероприятие «Гостехосмотр» продлится до десятого ноября.

Он отметил, что с начала года в области было выявлено более 25 тысяч фактов управления без специального разрешения — более девяти тысяч водителей были привлечены к административной ответственности.

Напомним, за отсутствие техосмотра предусмотрена административная ответственность от предупреждения до штрафа (за повторное нарушение придется выложить до пяти базовых величин).

Как ранее сообщалось, на Гомельщине и Могилевщине до конца этой недели будут проводиться спецмероприятия.