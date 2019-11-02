У боевиков в Сирии обнаружили российские тепловизоры — их поставляли двое кондитеров из Москвы

Двое уроженцев Азербайджана получили срок за продажу на Ближний Восток тепловизоров, прицелов и биноклей, которые в итоге попадали террористам. В Москве они владели цехом по производству пахлавы.

Фото: fortuna.army

Как сообщает РБК со ссылкой на «Коммерсантъ», российский военный суд приговорил азербайджанцев к шести годам заключения. Как выяснило следствие, предприниматели Расим Бахшиев и Эльшад Ягубов отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы, бинокли, которые они приобретали в столичных магазинах, на общую сумму около 30 млн руб. Из Турции снаряжение попадало в Сирию, где его использовали боевики различных террористических групп.

В феврале часть оборудования попала в руки российских войск. Среди устройств было оборудование, которое позволяет вычислить и поразить цель на расстоянии больше километра. Стоимость таких устройств превышает 1 млн руб. По серийным номерам военная контрразведка ФСБ вышла на московских поставщиков.

Сами Бахшиев и Ягубов активно помогали следствию. Они утверждали, что не знали, что отправленное оборудование попадет к террористам, а свои действия объясняли желанием заработать. Тем более, что на поставки за рубеж тепловизоров, прицелов и биноклей не нужна лицензия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Как указывает «Коммерсантъ», приговор военного суда был обжалован защитой в Верховном суде, однако там не стали пересматривать вердикт, отметив, что при его вынесении уже были учтены все смягчающие вину обстоятельства. Адвокат Ирина Остаева, указывала, что Ягубов — единственный кормилец в семье и у него на иждивении есть супруга и больная дочь.