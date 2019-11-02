«Палубу разорвало, как консервную банку». Подробности взрыва на танкере в бухте Находки

Очевидцы взрыва на танкере «Залив Америка» в Находке рассказали, что у судна разорвало часть палубы.

«Палубу разорвало, как консервную банку, выбросило за борт троих, двоих подняли», — описал произошедшее один из очевидцев, сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости».

Другой свидетель взрыва подтвердил, что середину палубы «полностью разворотило» и произошло небольшое возгорание, которое уже потушили. По его словам, троих человек выкинуло за борт. Собеседник отметил, что другие члены экипажа не пострадали.

Третий очевидец рассказал агентству, что он слышал громкий хлопок, а затем увидел большое облако дыма в районе мыса Астафьева. По словам собеседников агентства, обычно в подобных случаях причиной чрезвычайных происшествий становится неисправность приборов освещения.

«КП-Владивосток» со ссылкой на очевидцев сообщает, что за борт ударной волной выкинуто боцмана, старшего помощника и матроса.

Как сообщило ТАСС, что в момент взрыва танкер не был загружен нефтью, поэтому удалось избежать пожара и большего количества жертв. На судне находилось девять членов экипажа. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газовоздушной смеси.

По данным Росморречфлота, в результате взрыва газа на танкере погибли три человека. ТАСС отмечал, что всего на борту судна находились пять человек. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.