Иоганну Себастьяну Баху сделали операцию по удалению осколка гранаты

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Реставраторы восстановили и очистили памятник великому немецкому композитору и вернули на постамент в городе Айзенахе.

Фото: dw.com

Как напоминает dw.com, этот памятник Иоганну Себастьяну Баху был установлен на родине великого немецкого композитора в тюрингском городе Айзенахе в 1884 году. В середине августа этого года бронзовую фигуру отправили в Берлин в специальную мастерскую, чтобы основательно очистить и отреставрировать — в частности, удалить из груди осколок гранаты, угодивший в изваяние еще во времена Первой мировой войны. На этой неделе 1,4-тонный памятник, покрытый защитным слоем из воска, вновь водрузили на пьедестал. Работы обошлись в 84 тысячи евро и были оплачены из земельного и городского бюджетов, а также за счет пожертвований.

Иоганн Себастьян Бах родился в Айзенахе в 1685 году. Будущий всемирно известный композитор покинул этот город в десятилетнем возрасте. В 1907 году здесь открыли Дом Баха (Bachhaus), который сейчас ежегодно посещают 60 тысяч человек. В Тюрингии также ежегодно проводятся Баховские недели — самый большой фестиваль классической музыки в этой федеральной земле.
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Тэги: памятник реставрация граната Персона: Иоганн Себастьян Бах Город: Айзенах Берлин

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