Иоганну Себастьяну Баху сделали операцию по удалению осколка гранаты
Реставраторы восстановили и очистили памятник великому немецкому композитору и вернули на постамент в городе Айзенахе.
Как напоминает
Иоганн Себастьян Бах родился в Айзенахе в 1685 году. Будущий всемирно известный композитор покинул этот город в десятилетнем возрасте. В 1907 году здесь открыли Дом Баха (Bachhaus), который сейчас ежегодно посещают 60 тысяч человек. В Тюрингии также ежегодно проводятся Баховские недели — самый большой фестиваль классической музыки в этой федеральной земле.