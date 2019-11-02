Фотофакт. Гродненчанка пыталась вывезти из «Евроопта» в детской коляске товаров на 370 рублей

Октябрьским вечером 37-летняя жительница Гродно, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, заглянула в гипермаркет «Евроопт».

Как сообщает grodno.mvd.gov.by , женщина с детской коляской, в которой сидел малыш, около получаса ходила по торговым рядам. Выбранные товары складывала как в отсеки коляски, так и в продуктовую корзину. Рассчитываясь в кассе, она заплатила за покупки из корзинки, а вот про товары в коляске кассиру не сообщила.

На выходе из магазина покупательница была задержана. Выяснилось, что она не расплатилась за 29 наименований товаров (продукты питания, канцелярские и косметические товары) на общую сумму 370 рублей.

Милицией возбуждено уголовное дело по статье «Кража» — пока женщина находится в статусе подозреваемой.