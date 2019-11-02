Фотофакт. Гродненчанка пыталась вывезти из «Евроопта» в детской коляске товаров на 370 рублей
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Октябрьским вечером 37-летняя жительница Гродно, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, заглянула в гипермаркет «Евроопт».
Как сообщает
На выходе из магазина покупательница была задержана. Выяснилось, что она не расплатилась за 29 наименований товаров (продукты питания, канцелярские и косметические товары) на общую сумму 370 рублей.
Милицией возбуждено уголовное дело по статье «Кража» — пока женщина находится в статусе подозреваемой.