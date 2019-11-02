Престарелый пассажир сообщил о бомбе на борту самолета в аэропорту «Минск»
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Вечером 1 ноября в национальном аэропорту «Минск» шла посадка на рейс «Минск — Санкт-Петербург», когда от 80-летнего пассажира поступило сообщение о возможности взрыва на борту.
Как
Октябрьский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении мужчины уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (ч.1 ст.340 Уголовного кодекса Беларуси). Пассажир задержан, с ним проводятся следственные действия.