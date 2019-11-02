«Грязная кампания за честные выборы»: бесплатное кино на «Территории Прав»

/ Выборы
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Волонтерская служба «Весны» совместно с инициативой «Правозащитники за свободные выборы» проводит 3 ноября в 18:30 на «Территории Прав» просмотр американского фильма «Грязная кампания за честные выборы».

Это комедия о том, как два конкурирующих политика Кэм Брэди и Марти Хаггинс, пытаются победить на выборах, чтобы представлять свой небольшой штат Северная Каролина в Палате представителей США. Каждый при этом использует свои методы для достижения желаемого результата.

После просмотра фильма состоится дискуссия, в ходе которой представитель инициативы «Правозащитники за свободные выборы» сможет ответить на вопросы о выборах в Беларуси.

Приходите с друзьями!

Как попасть на «Территорию прав» (ул. Ложинская, 16, помещение 404)?

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: правозащитники выборы в парламент-2019 Город: Минск

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