«Грязная кампания за честные выборы»: бесплатное кино на «Территории Прав»
Волонтерская служба «Весны» совместно с инициативой «Правозащитники за свободные выборы» проводит 3 ноября в 18:30 на «Территории Прав» просмотр американского фильма «Грязная кампания за честные выборы».
Это комедия о том, как два конкурирующих политика Кэм Брэди и Марти Хаггинс, пытаются победить на выборах, чтобы представлять свой небольшой штат Северная Каролина в Палате представителей США. Каждый при этом использует свои методы для достижения желаемого результата.
После просмотра фильма состоится дискуссия, в ходе которой представитель инициативы «Правозащитники за свободные выборы» сможет ответить на вопросы о выборах в Беларуси.
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