«Грязная кампания за честные выборы»: бесплатное кино на «Территории Прав»

Волонтерская служба «Весны» совместно с инициативой «Правозащитники за свободные выборы» проводит 3 ноября в 18:30 на «Территории Прав» просмотр американского фильма «Грязная кампания за честные выборы».

Это комедия о том, как два конкурирующих политика Кэм Брэди и Марти Хаггинс, пытаются победить на выборах, чтобы представлять свой небольшой штат Северная Каролина в Палате представителей США. Каждый при этом использует свои методы для достижения желаемого результата.

После просмотра фильма состоится дискуссия, в ходе которой представитель инициативы «Правозащитники за свободные выборы» сможет ответить на вопросы о выборах в Беларуси.

Приходите с друзьями!