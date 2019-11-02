Фотофакт. Гомельчане часами стояли в очереди, чтобы попасть в первый в городе «МакДональдс»

2 ноября в Гомеле начал работу первый в областном центре ресторан быстрого питания популярной сети «МакДональдс».

Ресторан быстрого питания построили в короткие сроки — за четыре месяца. Он разместился в центре города на улице Советской возле универмага «Гомель».

Открытие «МакДональдса» вызвало ажиотаж среди гомельчан. К открытию у новой точки фаст-фуда собралась приличная очередь. Даже к семи часам вечера очередь из желающих попасть в ресторан не исчезла.

Первыми же ресторан принял сирот из детского дома — бесплатно.