В Гомеле прошли акции памяти жертв сталинских репрессий

В Гомеле 2 ноября прошли акции памяти жертв сталинских репрессий, сообщает БелаПАН.

Традиционно у креста на девятом километре дороги Гомель — Чернигов собрались католики, чтобы провести молебен памяти жертв большевистских репрессий. Крест был установлен в 90-х годах. В этом месте в 30-е годы сотрудники НКВД расстреливали людей.

Позже у поклонного креста прошла акция памяти жертв репрессий, инициированная общественно-политическим центром «Полесская, 52».

Активист Объединенной гражданской партии Владимир Кацора заметил, что современная белорусская власть считает себя преемниками советской власти, которая «делала такое беззаконие». Современная власть не делает то, что делали в 30-х годах, но, по словам Кацоры, «по сущности она такая же».

«До сих пор мы не имеем полного списка расстрелянных здесь людей, не знаем, сколько их было, но я уверен, что не так долго нам ждать осталось, и придет время, когда все это раскроется. Пока мы живем в перевернутой стране, когда власти боятся революций, но до сих пор у нас стоят памятники Ленину, и празднуется 7 ноября — это ненормально», — высказался Владимир Кацора.