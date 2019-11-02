«Белвест» начал продажу токенов — по 100 евро

1 ноября на криптоплатформе Finstore.by началась продажа токенов производителя обуви «Белвест». Для приобретения доступны токены, номинированные в российских рублях и евро.

Цена одного токена — 100 евро или 5 тыс. российских рублей. У токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия. Для токенов в евро ставка составляет 5,15% годовых, срок — три года (ежегодная оферта), для токенов в российских рублях — 9% годовых, срок также три года (ежегодная оферта).

Инвестором может выступить любое физическое лицо (резидент Республики Беларусь). Чтобы приобрести токены, необходимо зарегистрироваться на платформе Finstore.by и пройти процедуру проверки. После этого на платформе будет создан виртуальный кошелек, и у участника появится возможность инвестировать в токены.

Доход будет выплачиваться с периодичностью один раз в три месяца. При этом «Белвест» ежегодно будет предоставлять возможность обратного выкупа токенов в течение трех лет. Приобретенные токены хранятся непосредственно на платформе в виртуальном кошельке.

Платформа Finstore.by предназначена для привлечения инвестиций предприятиями всех сфер экономики через введение в оборот собственных цифровых активов с фиксированной доходностью для инвестора.

Оператором криптоплатформы Finstore.by является ООО «ДФС», которое входит в холдинг «Банка БелВЭБ». Компания является одним из трех резидентов Парка высоких технологий, получивших статус оператора криптоплатформы, сообщает БелаПАН.