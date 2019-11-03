В Барановичах 13 детей отравились парами хлора в бассейне

В Барановичах 13 детей были доставлены в местную больницу из бассейна СДЮШОР № 4 по плаванию с подозрением на отравление парами хлора.

Инцидент случился днем 2 ноября. В бассейне занималась группа из 15 детей в возрасте 13-14 лет. В какой-то момент дети почувствовали резь в горле, им стало тяжело дышать.

Была вызвана скорая помощь. Служба «103», в свою очередь, сообщила об инциденте в МЧС.

По предварительной информации , в результате случайного смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре, которое находилось в тамбуре запасного выхода из бассейна, произошла реакция с выделением паров хлора. Частично пары попали в зал плавательного бассейна.

13 из 15 детей были доставлены в педиатрическое отделение больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет.