В Барановичах 13 детей отравились парами хлора в бассейне
В Барановичах 13 детей были доставлены в местную больницу из бассейна СДЮШОР № 4 по плаванию с подозрением на отравление парами хлора.
Инцидент случился днем 2 ноября. В бассейне занималась группа из 15 детей в возрасте 13-14 лет. В какой-то момент дети почувствовали резь в горле, им стало тяжело дышать.
Была вызвана скорая помощь. Служба «103», в свою очередь, сообщила об инциденте в МЧС.
По предварительной
13 из 15 детей были доставлены в педиатрическое отделение больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет.