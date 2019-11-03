В Барановичах 13 детей отравились парами хлора в бассейне

/ Происшествия
Просмотров: 46

В Барановичах 13 детей были доставлены в местную больницу из бассейна СДЮШОР № 4 по плаванию с подозрением на отравление парами хлора.

Инцидент случился днем 2 ноября. В бассейне занималась группа из 15 детей в возрасте 13-14 лет. В какой-то момент дети почувствовали резь в горле, им стало тяжело дышать.

Была вызвана скорая помощь. Служба «103», в свою очередь, сообщила об инциденте в МЧС.

По предварительной информации, в результате случайного смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре, которое находилось в тамбуре запасного выхода из бассейна, произошла реакция с выделением паров хлора. Частично пары попали в зал плавательного бассейна.

13 из 15 детей были доставлены в педиатрическое отделение больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пострадали дети отравление Город: Барановичи

Другие материалы на эту тему:

«Нравится внешняя политика Путина». Виктория Скрипаль идет в политику

«Нравится внешняя политика Путина». Виктория Скрипаль идет в политику

Отравление или аллергия? Несколько швей «Милавицы» попали в реанимацию

Отравление или аллергия? Несколько швей «Милавицы» попали в реанимацию

Оставив ребенка без присмотра на минуту, можно получить проблемы на всю жизнь

Оставив ребенка без присмотра на минуту, можно получить проблемы на всю жизнь

Белорусы травятся неядовитыми грибами

Белорусы травятся неядовитыми грибами