Беларусь ждет фронтальный раздел

В воскресенье погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальный раздел и теплые воздушные массы, поступающие с запада Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Дожди пройдут лишь по востоку страны. Ветер южный порывистый.

Максимально воздух в середине дня прогреется до +6..+12°C (по юго-западу до +13 +15°C).

В столице вероятность утреннего дождя составляет 60-70%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: