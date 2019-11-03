Беларусь ждет фронтальный раздел
В воскресенье погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальный раздел и теплые воздушные массы, поступающие с запада Европы.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Дожди пройдут лишь по востоку страны. Ветер южный порывистый.
Максимально воздух в середине дня прогреется до +6..+12°C (по юго-западу до +13 +15°C).
В столице вероятность утреннего дождя составляет 60-70%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +5..+7°C;
- днем +8..+10°C;
- вечером +7..+9°C.