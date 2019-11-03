Беларусь ждет фронтальный раздел

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В воскресенье погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальный раздел и теплые воздушные массы, поступающие с запада Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Дожди пройдут лишь по востоку страны. Ветер южный порывистый.

Максимально воздух в середине дня прогреется до +6..+12°C (по юго-западу до +13 +15°C).

В столице вероятность утреннего дождя составляет 60-70%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +5..+7°C;
  • днем +8..+10°C;
  • вечером +7..+9°C.
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Тэги: погода

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