СМИ: на пляже Найтон утонул белорус

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Тайские СМИ сообщили о гибели белорусского туриста. Трагедия произошла в море на одном из самых лучших пляжей на острове Пхукет в Таиланде.


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Мужчина (сообщается, что это 31-летний Максим Щарцов) пропал в море вечером 30 октября. Тревогу о пропаже подняла спутница белоруса, с которой он приехал на отдых.

Тело мужчины (экспертиза не проводилась, но по приметам это и есть пропавший белорусский турист) нашли спасатели — оно было выброшено волной на камни.

Пхукет — горный остров с тропическими лесами, расположенный в Андаманском море.

Вдоль чистых вод западного побережья Пхукета тянутся пляжи, многие из которых входят в список самых популярных пляжей Таиланда.

На острове есть множество элитных приморских курортов, спа-салонов и ресторанов.
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Тэги: Таиланд туризм отдых отпуск Персона: Максим Щарцов Город: Пхукет

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