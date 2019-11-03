Видеофакт. В Витебске на открытии заведения фаст-фуда люди готовы были задавить друг друга ради халявы
Жуткие кадры и язвительные комментарии появились в сети с открытия заведения фаст-фуда.
Речь идет о стартовых минутах работы первого в Витебске KFC.
Дело в том, что администрация заведения пообещала тройке первых посетителей сертификаты на 100 рублей, а следующих 300 гостей ждали бесплатные обеды.
Вот лишь некоторые комментарии, оставленные под видео (орфография и пунктуация авторов сохранена):
- Ж- животные;
- 301ый человек мог убить 300го)));
- Довели страну. За конченай хавкай так душится;
- Бездомным лучше бы помогли этими обедами...или по дед домам раздали бы чем дибилов кормить и деньги раздавать;
- Позорище;
- Дичь;
- До чего народ то довели.....;
- За бесплатный ср**ый бургер чуть не устроили трагедию. Интересно, с земли подняли бы так же, как в Минске поднимали мороженое?