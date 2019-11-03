Видеофакт. В Витебске на открытии заведения фаст-фуда люди готовы были задавить друг друга ради халявы

Жуткие кадры и язвительные комментарии появились в сети с открытия заведения фаст-фуда.

Речь идет о стартовых минутах работы первого в Витебске KFC.

Дело в том, что администрация заведения пообещала тройке первых посетителей сертификаты на 100 рублей, а следующих 300 гостей ждали бесплатные обеды.

Вот лишь некоторые комментарии, оставленные под видео (орфография и пунктуация авторов сохранена):