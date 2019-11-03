Видеофакт. В Витебске на открытии заведения фаст-фуда люди готовы были задавить друг друга ради халявы

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Жуткие кадры и язвительные комментарии появились в сети с открытия заведения фаст-фуда.

Речь идет о стартовых минутах работы первого в Витебске KFC.

Дело в том, что администрация заведения пообещала тройке первых посетителей сертификаты на 100 рублей, а следующих 300 гостей ждали бесплатные обеды.

Вот лишь некоторые комментарии, оставленные под видео (орфография и пунктуация авторов сохранена):

  • Ж- животные;
  • 301ый человек мог убить 300го)));
  • Довели страну. За конченай хавкай так душится;
  • Бездомным лучше бы помогли этими обедами...или по дед домам раздали бы чем дибилов кормить и деньги раздавать;
  • Позорище;
  • Дичь;
  • До чего народ то довели.....;
  • За бесплатный ср**ый бургер чуть не устроили трагедию. Интересно, с земли подняли бы так же, как в Минске поднимали мороженое?
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Тэги: фаст-фуд халява KFC Город: Витебск

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