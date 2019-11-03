Фотофакт. «Рено» превратился в груду металлолома после ДТП
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В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне на дороге Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель, серьезно пострадали два человека.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла недалеко от деревни Свирки (Докшицкий район).
По предварительной информации, 47-летний житель Минской области не справился с управлением «Рено Меган Сценик», вылетел в кювет и перевернулся.
Водитель и его 32-летняя супруга с травмами разной степени тяжести были доставлены в районную больницу.
В ГАИ отметили, что, скорее всего, пострадавшие не использовали во время поездки ремни безопасности — во время опрокидывания их выбросило из авто.
Фото УГАИ Витебской области