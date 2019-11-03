Фотофакт. «Рено» превратился в груду металлолома после ДТП

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В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне на дороге Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель, серьезно пострадали два человека.


ГАИ приготовила на дорогах «сюрпризы»

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла недалеко от деревни Свирки (Докшицкий район).

По предварительной информации, 47-летний житель Минской области не справился с управлением «Рено Меган Сценик», вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель и его 32-летняя супруга с травмами разной степени тяжести были доставлены в районную больницу.

В ГАИ отметили, что, скорее всего, пострадавшие не использовали во время поездки ремни безопасности — во время опрокидывания их выбросило из авто.

 

Фото УГАИ Витебской области
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Тэги: ДТП Город: Докшицы

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