Под Оршей фура насмерть сбила пешехода

Трагедия на дороге произошла в Оршанском районе на трассе М-1 (Брест — Минск — граница РФ).

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла накануне вечером на 577-м километре недалеко от деревни Высокое Оршанского района.

По информации ГАИ, 36-летний водитель большегруза DAF сбил внезапно вышедшего на дорогу пешехода, личность которого пока не установлена.

Травмы, полученные мужчиной, оказались не совместимыми с жизнью — он скончался на месте.

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