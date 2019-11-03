Под Оршей фура насмерть сбила пешехода

/ Происшествия
Просмотров: 64

Трагедия на дороге произошла в Оршанском районе на трассе М-1 (Брест — Минск — граница РФ).


Фотофакт. «Рено» превратился в груду металлолома после ДТП

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла накануне вечером на 577-м километре недалеко от деревни Высокое Оршанского района.

По информации ГАИ, 36-летний водитель большегруза DAF сбил внезапно вышедшего на дорогу пешехода, личность которого пока не установлена.

Травмы, полученные мужчиной, оказались не совместимыми с жизнью — он скончался на месте.

 

Читайте также:
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП

Другие материалы на эту тему:

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника