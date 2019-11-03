Пугачевой в Минске вручили презенты, которыми Лукашенко одаривает только первых лиц

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Во время прошедшего под сводами «Минск-Арены» концерта Примадонны российской эстрады, ей вручили презенты от Александра Лукашенко.

Фото из архива

Как отмечают очевидцы, глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова подарила Пугачевой уникальные конфеты. Такие подарки, отметила она, Лукашенко дарит только первым лицам.

Как писали Naviny.by, в сентябре этого года Лукашенко наградил певицу орденом Дружбы. Награда будет вручена Примадонне в посольстве Беларуси в Москве.
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Тэги: шоу-бизнес конфеты Персона: Алла Пугачева Наталья Кочанова Город: Минск

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