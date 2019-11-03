Пугачевой в Минске вручили презенты, которыми Лукашенко одаривает только первых лиц

Во время прошедшего под сводами «Минск-Арены» концерта Примадонны российской эстрады, ей вручили презенты от Александра Лукашенко.

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Как отмечают очевидцы, глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова подарила Пугачевой уникальные конфеты. Такие подарки, отметила она, Лукашенко дарит только первым лицам.

Как писали Naviny.by, в сентябре этого года Лукашенко наградил певицу орденом Дружбы. Награда будет вручена Примадонне в посольстве Беларуси в Москве.